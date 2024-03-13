Андрій Крутень був начальником управління патрульної поліції у Волинській області, а із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини

Начальник управління патрульної поліції Львівщини Андрій Крутень подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Поліцейський очолив патрульну поліцію Львівщини у 2023 році, а у 2022 – працював на Волині.

Як вказано у декларації, Андрій Крутень у 2022 році отримав 724 тис. грн зарплати як головний патрульний Волині, його дружина Олександра Крутень вказала 72 тис. грн зарплати від ТзОВ «Дентамед 2000», 756 тис. грн доходу від продажу нерухомості та ще 25 тис. грн від продажу рухомого майна.

Подружжя може користуватись двома будинками у Рівному, Олександра Крутень у 2020 році придбала квартиру у Рівному площею 44 м2, а у 2022 році дружина поліцейського стала власницею авто Audi A6 2013 року випуску.

У 2022 році Олександра Крутень почала купувати криптовалюту: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC, XBT), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE, XDG) і тд. Заощадження подружжя зберігає переважно готівкою – понад мільйон гривень.

32-річний Андрій Крутень народився у Рівному. Має юридичну освіту, служив у ЗСУ. Кар’єру в патрульній поліції розпочав з 2016 року. Працював на різних посадах – від рядового, командира роти до заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області. З червня 2019 року був начальником управління патрульної поліції у Волинській області, а із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини.