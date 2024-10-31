Червоним кольором позначена територія внесення змін до детального плану

У районі вул. Пимоненка – Січинського у Львові планують збудувати новий 7-поверховий житловий квартал із офісними центрами та дитсадком. Відповідний проєкт внесення змін до детального плану території у районі вул. Зеленої, вул. Пимоненка та вул. Січинського (зміна 2) оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Загалом детальний план території охоплює 20,7 га, його затвердили ще у 2018 році. Проєкт внесення змін стосується ділянки площею 4,86 га – колишньої промислової зони на вул. Пимоненка, поруч із багатофункційний комплексом Viking Park. На цій території пропонують сформувати новий квартал за принципом «місто в місті». Зокрема, вздовж вул. Пимоненка – Січинського планують збудувати багатофункційний комплекс із житлом та офісами висотою 2-7 поверхів, що буде сформований із двох проєктованих мінікварталів, на 239 квартир. Ще 72 квартири слугуватимуть апартаментами.

В одному з житлових будинків запроєктували вбудований дитячий садок на 30 дітей. На перших поверхах комплексу розмістять комерцію, а під всією територіє облаштують підземний паркінг. Двори кварталу будуть закритими та вільними від автомобілів, а дах паркінгу використають для облаштування громадських просторів. Адміністративно-офісні будівлі розмістять уздовж вул. Проєктованої-1, яку прокладуть через територію колишнього підприємства. Реалізувати ДПТ планують у дві черги впродовж семи років.

Проєктний план нового кварталу в районі вул. Пимоненка – Січинського

Громадське обговорення проєкту змін до ДПТ у районі вул. Зеленої, вул. Пимоненка та вул. Січинського відбудеться 13 листопада у приміщенні Культурно-освітнього центру імені Олександра Довженка на просп. Червоної Калини, 81. Початок о 16:00.

Нагадаємо, що у 2023 році до Львівської міськради з проханням внести зміни до відповідного детального плану звернулися ТзОВ «Тір Трейлер», ТзОВ «Лізбуд» і львів’янин Ростислав Говзан, які орендують комунальні ділянки в районі вул. Пимоненка – Січинського. ТзОВ «Тір Трейлер» зареєстроване у 2019 році та належить будівельній компанії «Квітка», власниками якої є засновники «Холдингу емоцій !Fest» Андрій Худо, Дмитро Герасімов і Юрій Назарук, а також Ростислав Говзан і колишній директор «Львівелектротрансу» Андрій Федоренко. У приватній власності ТзОВ «Тір Трейлер» зареєстрована нерухомість на вул. Пимоненка, 3.

ТзОВ «Лізбуд» зареєстроване у 2020 році та належить Ростиславу Говзану та Андрію Федоренку.