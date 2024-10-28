На території закинутого табору «Вогник» у Брюховичах планують житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження подали на розгляд Львівської міської ради.

Йдеться про забудову території колишнього дитячого табору «Вогник» на вул. Ясній, 49 загальною площею майже 0,9 га. Ділянка перебуває в приватній власності Каріни Гаталяк та Наталії Сліпченко. На місці табору планують збудувати житловий комплекс на 109 квартир висотністю три, чотири і п’ять поверхів. На першому поверсі планують облаштувати приватний дитсадок і магазини. Під усім ЖК облаштують підземний паркінг на 87 місць. Крім цього, між вул. Ясною і вул. Яблуневою прокладуть нову вулицю.

Висотність нового житлового кварталу на вул. Ясній коливатиметься від 3 до 5 поверхів

Біля штучної водойми облаштують невеликий пірс, яким зможуть користуватися мешканці ЖК. Саме ж озеро перебуває у приватній власності і не входить у межі проєкту забудови території табору.

Проєкт нової забудови кілька разів розглядали на засіданні архітектурно-містобудівної ради, а 22 жовтня представили на виконавчому комітеті. Пізніше члени виконкому також провели робочий виїзд на місце, аби узгодити нове будівництво з місцевими мешканцями. Зараз проєкт МУО розглядає департамент архітектури.

За містобудівними умовами до ЛМР звернулися власниці ділянки Каріна Гаталяк (Коваленко) і Наталія Сліпченко. Каріні Гаталяк належить частина майна на вул. Ясній, а також низка компаній, зокрема, ОК «Садово-дачне товариство “Світанок”», ПП «Атлантік Люкс», ТзОВ «Мандрики» та ТзОВ «Релаксбуд».

Наталія Сліпченко – давня бізнес-партнерка Каріни Гаталяк. Людина з ідентичними особистими даними є дружиною кримінального авторитета Володимира Дідуха, більш відомого як «Вова Морда». Їй належить низка будівельних компаній, в тому числі у співвласності з Володимиром Дідухом. Крім цього, через ГО «Здорова Галичина» вона є бізнес-партнеркою львівського бізнесмена Ігоря Кривецького. У 2017 році Львівська міська рада дозволила їхньому ГО приватизувати клуб «Романтик» у Парку культури під Центр науки.