5-поверховий житловий будинок на вул. Газовій, 5а у Львові збудували без погодження з Мінкультом

Верховний Суд визнав законним припис Міністерства культури про зупинення земляних і будівельних робіт на вул. Газовій, 5а у Львові. Однак за час судового розгляду забудовник уже збудував 5-поверховий житловий будинок та розпродав усі квартири.

Як вказано в матеріалах справи, у 2016 році виконавчий комітет Львівської міськради видав Мирославу Морозу містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими комерційними приміщеннями на вул. Газовій, 5а. У травні 2017 року співробітник Мінкульту обстежив будмайданчик та склав акт обстеження містобудівної ситуації на території історичного ареалу Львова. У акті він зазначив, що ділянка, на якій будуть багатоповерхівку, розташована в межах історичного ареалу Львова та буферної зони ЮНЕСКО. Сама територія була загороджена парканом й на ній велись масштабні земляні роботи, однак інспекторів Мінкульту на територію будмайданчика не впустили.

При цьому, для початку будівельних робіт в історичному ареалі забудовник мав би отримати погодження в Мінкульту, однак цього не зробив. Тому за результатами обстеження, інспектор Мінкульту видав припис про негайну зупинку земляних та будівельних робіт. Забудовник вирішив оскаржити припис міністерства в суді.

У 2018 році Львівський окружний адміністративний суд та Львівський апеляційний адміністративний суд позов Мирослава Мороза задовольнив, визнав протиправним і скасував припис Мінкульту. Тоді суд керувався тим, що саме міністерство офіційно не затвердило історичні межі Львова. Однак Мінкульт подав на ці рішення судів касацію.

У позові представники міністерства наполягали, що межі історичного ареалу затвердженні рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 9 грудня 2005 року. З цими висновками погодився і Верховний Суд, який задовольнив позов Мінкульту та відмовив Мирославу Морозу в скасуванні припису. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Однак за роки судового розгляду багатоквартирний будинок на вул. Газовій, 5а вже збудований, введений а експлуатацію та повністю заселений. Сама ділянка площею 0,059 га, на якій розташований будинок, з 2013 року перебуває в оренді львів’янина Мирослава Мороза.