Спорткомлпекс на вул. Чупринки осучаснять

Спортивний комплекс «Електрон», що розташований на вул. Чупринки у Львові, реконструюють. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 5 грудня.

Спортивний комплекс «Електрон» розташований поблизу парку «Піскові озера», що у Львові. На території спорткомплексу є два відкриті майданчики для гри у міні-футбол і волейбол, два відкриті тенісні корти, а також басейн.

Спортивний комплекс «Електрон» розташований поруч з парком «Піскові озера» та стадіоном Лісотехнічного університету

У понеділок, 5 грудня, ТзОВ «Електрон-Спорт» отримало містобудівні умови і обмеження на реконструкцію цього спортивного комплексу.

Нинішній вигляд будівель стадіону «Електрон»

За даними платформи YouControl, власниками ТзОВ «Електрон-Спорт» через ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» є Тетяна, Сергій і Людмила Петруки.