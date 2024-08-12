Журналісти виявили зв'язок між подружжям, яке проживає на території заказника, та директором Поліського лісового офісу

У котеджі на території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Воротнів», який призначений для користування працівників, проживає родина директора з цифрової трансформації мережі автозаправних станцій WOG Олега Кушіля. Про це повідомив 9 серпня волинський сайт «Сила правди», який займається журналістськими розслідуваннями. Журналісти припускають, що Олег Кушіль перебуває в дружніх стосунках із головним лісівником Рівненщини та Волині Олександром Кватирком, і саме тому проживає в цьому маєтку.

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів» розташований за 10 кілометрів від Луцька. Його територія площею понад 600 га має лісогосподарське призначення й охороняється законом, тож його не можна приватизувати, продати, або ж купити.

Звичайним відвідувачам в’їзд автомобілем на територію заказника заборонений, втім журналісти виявили серед гущі лісу заказника котедж із басейном, зоною барбекю, гойдалками та гаражем на кілька автівок. З’ясувалося, що там проживає сім’я Олега Кушіля – директора з цифрової трансформації мережі автозаправних станцій WOG, а також одного із менеджерів групи компаній «Континіум». Його дружина Оксана Чикида, яка також свого часу працювала у мережі WOG, регулярно публікує дописи з будинку посеред заказника з підписами: «Дім, рідний дім», «Наш лісовий вайб» тощо.

Журналісти «Сили правди» навідались до будинку, аби поспілкуватися з подружжям. Оксана Чикида розповіла їм, що не бачить проблеми у їзді автівками на території держзаказника. Вона також зазначила, що переїхала з чоловіком до будинку, коли завагітніла, й продовжує там жити станом на сьогодні.

Водночас у Ківерцівському лісовому господарстві, яке опікується заказником «Воротнів», не змогли пояснити, чому на його території проживають недотичні до лісоохоронної справи люди.

Як встановили журналісти, двоповерховий приватний котедж з’явився в заказнику замість старенького будинку лісника в межах реконструкції, яку у у 2017 році проводило Ківерцівське лісове господарство. Комплекс відреставрованих будівель почали називати «Волинською Швейцарією», але жодних дозволів на таку реконструкцію лісгосп на той час не отримував. Один із котеджів, площею 139,4 м2, побудували нібито для забезпечення житлом працівника лісгоспу Олександра Токарчука. На нього й оформили сервітут користування ділянкою площею 8 соток під маєтком (ред. – право, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування ділянкою з певними обмеженнями). Втім, нині Олександр Токарчук у будинку не проживає і прокоментувати це журналістам не зміг. За даними реєстру нерухомості, з 2021 року будинок у державному заказнику належить 58-річній волинянці Лесі Хомич. Інформації про те, чи взагалі він був до цього у приватній власності та у кого саме, в реєстрі не відображено. Жінка тривалий час проживає за кордоном і надала право користуватися помешканням своїм родичам – Олегу Кушілю та Ірині Чикиді.

Журналісти пов’язують проживання подружжя у котеджі на території заповідника із їхніми дружніми стосунками з головним лісівником Рівненщини та Волині Олександром Кватирком, з яким вони можуть бути знайомими ще з 2013 року. Ірина Чикида підтвердила той факт, що колись працювала із дружиною Олександра Кватирка, а їхні діти зараз навчаються в одному класі. Сам же посадовець коментувати ситуацію відмовився.