Яворівський районний суд Львівської області визнав майора винним у недбалому ставленні до служби, бо він вчасно не доповів про СЗЧ шістьох солдат – загалом за кілька днів з частини втекли 23 військових. За адмінправопорушення йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, із 13 по 16 червня з однієї з військових частин самовільно втекли 23 військовослужбовці. Командира навчальної батареї, майора В’ячеслава К. звинуватили у недбалому ставленні до служби, зокрема, що він не забезпечив дотримання дисципліни у підрозділі.

У матеріалах справи вказано, що 13 червня майор близько 08:00 помітив відсутність трьох солдат, а близько 15:00 того ж дня він помітив зникнення ще трьох солдат. Однак, про відсутність підлеглих В’ячеслав К. доповів своєму командире невчасно – лише наступного дня.

Щодо В’ячеслава К. склали протокол про адмінправопорушення за ч.2 ст.172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби). Цю справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі матеріали, визнавши майора винним у адміністративному правопорушенні. Йому призначили 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.