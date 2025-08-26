Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним відмову військової частини звільнити зі служби старшу солдатку для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Представник частини заявляв, що доглядати за бабусею може й онук-студент. Командира частини зобов’язали повторно розглянути подані документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернулась старша солдатка, яка із 2020 року проходить військову службу за контрактом у одній з військових частин. У березні 2025 року вона подала рапорт на звільнення через потребу доглядати маму із другою групою інвалідності, проте їй відмовили у звільненні зі служби у запас. Військова вважає дії командира протиправними та звернулась до суду.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у наданих документах йдеться про часткову потребу у сторонньому догляді, а не про постійну. Також позивачка нібито не підтвердила відсутність інших родичів, які могли б доглядати за її матір’ю. Зокрема, доглядати за бабусею може онук (син позивачки).

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що батько позивачки помер, залишилась мати із другою групою інвалідності та син позивачки, який є студентом аграрно-будівельного ліцею та проживає окремо.

Суддя вважає, що старша солдатка довела, що, окрім неї, немає інших членів сім’ї, які спільно проживають та могли б доглядати її матір із другою групою інвалідності. Таким чином позивачка має право на звільнення зі служби.

Дії військової частини щодо відмови у задоволенні рапорту визнали протиправними, а командира зобов’язали повторно розглянути документи військової. Рішення уже набуло чинності.