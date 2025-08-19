Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав військового ТЦК винним у перевищенні влади чи повноважень через силове затримання чоловіка, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився ввечері 11 червня 2025 року на вул. Корольова в Ужгороді. Група оповіщення ТЦК, до якої входив і солдат Ігор О. зустріла чоловіка, який перебував у розшуку. Його повідомили, що йому потрібно поїхати у ТЦК для уточнення військово-облікових даних, але військовозобов’язаний відмовився сідати у авто.

Чоловіка, всупереч постанові Кабміну, силою посидили у авто. Зокрема у суді дослідили відео, на якому видно силове затримання.

«Відповідно до п.16 постанови Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» встановлено, що адміністративне затримання та доставлення до органів ТЦК та СП військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, здійснюють органи (підрозділи) поліції», – вказано у постанові суду.

У діях працівника ТЦК виявили склад адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). У суді він визнав свою провину.

Цю справу розглянула суддя Наталія Шумило, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала солдата винним у перевищенні влади та оштрафувала на 17 тис. грн. Постанова суду уже набрала чинності та не підлягає оскарженню.