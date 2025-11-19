Юрій Білоус працює суддею 15 років

Суддя Мостиського районного суду Львівської області Юрій Білоус надалі працює, попри те, що його підозрюють у зловживанні службовим становищем, щоби працівники ТЦК відпустили його двоюрідного брата. У вересні судді призначили запобіжний захід у вигляді застави понад 60 тис. грн, однак у суді підтвердили, що Білоус повернувся до роботи. Про це повідомило «Слідство.Інфо», у середу, 19 листопада.

За даними слідства, Юрій Білоус нібито використав свої службові повноваження, щоб вирішити питання мобілізації свого двоюрідного брата. У червні цього року родича судді доставили до районного ТЦК, але рішення про його мобілізацію так і не ухвалили.

За версією слідства, Юрій Білоус передав працівникам ТЦК 8 тис. доларів хабара, хоча спочатку від нього нібито вимагали 12 тис.

Прокурорка САП Аліна Жовницька розповіла, що детективам вдалося зафіксувати зустрічі Білоуса з його племінницею. Саме вона, за даними слідства, передала судді гроші. Після цього Білоус приїхав до ТЦК, зайшов всередину з грошима та вийшов уже разом із братом.

Також НАБУ оприлюднило аудіозапис розмови, де чоловік із голосом, схожим на голос судді Юрія Білоуса, у машині говорить: «Просили 12, я дав 8».

Окрім впливу на ТЦК, САП підозрює суддю у недостовірному декларуванні. За даними прокуратури, у декларації за 2024 рік суддя не вказав майна на понад 7,5 млн грн.

Слідство стверджує, що Білоус не задекларував декілька квартир, автомобілів та земельну ділянку. Також він не зазначив, що фактично проживає з колишньою дружиною у квартирі площею 77,8 м² на Сихові у Львові.

У жовтні Вища рада правосуддя відсторонила Юрія Білоуса на місяць. У САП тоді пояснили, що суддя міг впливати на свідків, зокрема на керівника ТЦК Турки – саме в Турку привозили його родича.

Термін відсторонення минув 4 листопада. У суді підтвердили журналістам «Слідства.Інфо», що після цього Білоус повернувся до виконання обов’язків, хоча розслідування щодо нього ще триває. За словами прокурорки Алiни Жовницької, справу найближчим планують передати до суду.

Адвокат судді Олег Слободяник відкидає усі звинувачення щодо Юрія Білоуса. Він стверджує, що суддя не чинив жодного злочину, а лише «допоміг родичу», якому понад 50 років і який має бронювання. За словами захисника, чоловік опинився у ТЦК «за 150 км від Львова», і Білоус поїхав туди «як єдиний правник у родині».

Справа судді Білоуса розслідується НАБУ та САП. Прокуратура очікує завершити досудове слідство взимку та передати матеріали до суду. До цього часу суддя продовжує працювати на посаді.