Цьогоріч зимові канікули у школах Рівного розпочнуться 22 грудня і триватимуть до 4 січня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.

За інформацією управління освіти, другий семестр для школярів розпочнеться 5 січня і триватиме до 29 травня 2026 року. Весняні канікули заплановані з 23 до 27 березня 2026 року.

Свято останнього дзвоника відбудеться 29 травня 2026 року, а вручення документів про освіту заплановане на 19 червня. Водночас у разі зміни безпекової ситуації структуру навчального року можуть скоригувати.

Додамо, що цьогоріч уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.