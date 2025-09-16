Рівненський обласний науковий ліцей посів перше місце у рейтингу шкіл за результатами НМТ

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівного 2025 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів Обласний науковий ліцей в м.Рівне. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 38 місце. На другому місці – Рівненський ліцей №7 (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 48 місці). На третьому місці – Рівненський ліцей «Український» (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 167 місці).

Найгіршими результати НМТ були у випускників Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП, Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу та приватного закладу «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж».

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».