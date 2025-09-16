Найкращі та найгірші школи Рівного 2025 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівного 2025 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів Обласний науковий ліцей в м.Рівне. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 38 місце. На другому місці – Рівненський ліцей №7 (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 48 місці). На третьому місці – Рівненський ліцей «Український» (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 167 місці).
Найгіршими результати НМТ були у випускників Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП, Рівненського кооперативного економіко-правового фахового коледжу та приватного закладу «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж».
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
|МІСЦЕ
|TOP
|РЕЙТ. БАЛ
|БАЛ ЗНО
|УЧНІВ / ТЕСТІВ
|СКЛАВ (%)
|Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради
|1
|38
|140
|162.3
|153/612
|100
|Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради
|2
|48
|138.9
|162.4
|66/256
|100
|Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради
|3
|167
|134
|157
|42/168
|99
|Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради
|4
|171
|133.8
|156.6
|56/224
|100
|Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради
|5
|284
|131.7
|153.3
|115/456
|99
|Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради
|6
|341
|130.8
|153.2
|49/196
|99
|Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міськради
|7
|349
|130.7
|153
|55/204
|100
|Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міськради
|8
|478
|129.1
|151.2
|44/176
|99
|Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради
|9
|480
|129
|151.2
|43/172
|99
|Рівненський ліцей №22 Рівненської міськради
|10
|483
|129
|150.7
|72/284
|99
|Рівненський ліцей "Лідер" Рівненської міськради
|11
|577
|128.1
|149.5
|84/336
|99
|Рівненський ліцей №8 Рівненської міськради
|12
|640
|127.6
|149.5
|48/188
|99
|Рівненський ліцей №28 Рівненської міськради
|13
|669
|127.4
|149
|62/240
|99
|Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради
|14
|702
|127.1
|149.3
|22/88
|99
|Рівненський ліцей №23 Рівненської міськради
|15
|794
|126.4
|147.7
|72/280
|99
|Рівненський ліцей №2 Рівненської міськради
|16
|872
|125.9
|147
|85/324
|99
|Рівненський ліцей №13 Рівненської міськради
|17
|941
|125.5
|146.3
|100/388
|98
|Приватний заклад ЗСО "Всеукраїнський ліцей" ясно"
|18
|1036
|124.9
|146.8
|13/40
|98
|Рівненський ліцей №27 Рівненської міськради
|19
|1052
|124.8
|146
|65/256
|98
|Рівненський ліцей №26 Рівненської міськради
|20
|1307
|123.4
|144.2
|71/284
|99
|Рівненський ліцей №19 Рівненської міськради
|21
|1448
|122.7
|143.3
|71/284
|98
|Рівненський ліцей №11 Рівненської міськради
|22
|1516
|122.3
|143.2
|49/196
|97
|Рівненський ліцей №1 Рівненської міськради
|23
|1602
|121.9
|142.4
|76/296
|98
|Рівненський ліцей №18 Рівненської міськради
|24
|1806
|121.2
|141.7
|61/240
|98
|Приватний заклад ЗСО "Рівненський ліцей "Іт степ скул""
|25
|2009
|120.4
|141.5
|10/40
|98
|ВСП "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"
|26
|2453
|118.8
|139.1
|50/196
|99
|Вище професійне училище №1 м. Рівне
|27
|2548
|118.4
|139.2
|14/48
|100
|Рівненський ліцей №25 Рівненської міськради
|28
|2656
|118.1
|138.2
|56/216
|97
|КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради
|29
|2824
|117.6
|136.2
|166/640
|97
|ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
|30
|3095
|116.8
|136.2
|93/356
|98
|Рівненський ліцей №9 Рівненської міськради
|31
|3151
|116.7
|136.7
|44/172
|95
|Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій
|32
|3237
|116.5
|135.3
|137/512
|98
|ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"
|33
|3245
|116.4
|132.2
|402/1512
|95
|ТОВ "Українська школа майбутнього"
|34
|3857
|114.7
|134.8
|10/40
|98
|ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
|35
|4196
|113.7
|132.5
|95/372
|96
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну"
|36
|5171
|110.9
|130.2
|22/84
|94
|ВСП «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
|37
|5389
|110.2
|128.4
|113/424
|95
|Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж
|38
|6042
|107.8
|126.1
|62/240
|94
|Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
|39
|6838
|104
|122.3
|4/16
|94