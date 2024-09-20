Рівненський обласний науковий ліцей посів перше місце у рейтингу шкіл за результатами НМТ

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівного 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів Обласний науковий ліцей в м.Рівне. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 51 місце. На другому місці – Рівненський ліцей «Український» (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 60 місці). Рейтинги обох ліцеїв залишились незмінними з 2023 року. На третьому місці – Рівненський ліцей «Елітар» (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 96 місці).

Найгіршими результати НМТ були у випускників Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП, Вищого професійного училища №1 та Рівненського центру професійно-технічної освіти сервісу та дизайну.

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МІСЦЕ TOP РЕЙТ. БАЛ БАЛ НМТ УЧНІВ / ТЕСТІВ СКЛАВ (%) Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради 1 51 140.7 162.9 152/608 100 Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради 2 60 139.9 163.9 42/164 100 Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради 3 96 138 161.6 44/172 100 Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради 4 165 135.7 158.5 65/256 100 Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міськради 5 201 134.6 157.6 44/172 99 Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради 6 222 134.1 157.2 31/120 100 Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради 7 259 133.2 155 103/408 99 Приватний заклад ЗСО "Рівненський ліцей "Іт степ скул"" 8 338 132.1 155.3 6/24 100 Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради 9 511 130.1 152.3 50/192 99 Рівненський ліцей №23 Рівненської міськради 10 515 130.1 152.3 49/192 99 Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради 11 542 129.8 152.5 15/56 100 Рівненський ліцей №28 Рівненської міськради 12 557 129.7 151.4 76/292 99 Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міськради 13 830 127 148.7 42/164 99 Рівненський ліцей "Лідер" Рівненської міськради 14 840 126.9 147.9 86/344 99 Рівненський ліцей №2 Рівненської міськради 15 960 126.3 147.1 97/376 97 Приватний заклад ЗСО "Всеукраїнський ліцей" ясно" 16 975 126.2 148.4 6/24 100 ТОВ "Українська школа майбутнього" 17 1038 125.8 147.9 8/28 100 Рівненський ліцей №22 Рівненської міськради 18 1080 125.5 146.9 50/200 98 Рівненський ліцей №27 Рівненської міськради 19 1227 124.7 145.7 67/268 99 Рівненський ліцей №8 Рівненської міськради 20 1235 124.7 146 42/168 99 Рівненський ліцей №26 Рівненської міськради 21 1349 124.1 145 66/260 98 Рівненський ліцей №19 Рівненської міськради 22 1538 123.1 144.1 52/204 99 Рівненський ліцей №13 Рівненської міськради 23 1549 123.1 143.6 82/320 98 Рівненський ліцей №18 Рівненської міськради 24 1579 123 143.4 86/340 98 Рівненський ліцей №25 Рівненської міськради 25 1638 122.7 143.7 46/172 99 Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 26 2733 118.6 139.4 8/28 100 Херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж 27 2961 117.9 138.6 18/56 98 Рівненський ліцей №1 Рівненської міськради 28 2963 117.9 138 58/216 99 ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" 29 3517 116.3 132.1 354/1348 96 ВСП "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" 30 3681 115.8 135.8 33/120 96 Рівненський ліцей №11 Рівненської міськради 31 4127 114.5 134.2 40/156 96 Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій 32 4413 113.6 132.4 95/356 96 ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» 33 4852 112.3 131 83/320 96 ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» 34 4897 112.1 130.8 86/336 94 Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж 35 5072 111.6 131.1 23/76 97 Фаховий медичний коледж КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради 36 5237 111.1 128.6 167/636 94 ВСП «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» 37 5634 109.9 128 104/396 95 Вище професійне училище №1 м. Рівне 38 6065 108.5 127.3 23/88 95 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" 39 6120 108.3 126.9 36/132 92

У рейтингу шкіл Рівненської області від «Освіта.ua» перше місце посів Березнівський економіко-гуманітарний ліцей, який у 2023 році був на 35 місці. На другому місці – Дубровицький ліцей Дубровицької міськради, який минулоріч був на першому місці, а на третьому – Вараський ліцей №6, позиція якого залишилась незмінною.

Найгірші результати НМТ були у Мирогощанському ліцеї, Томашгородському ліцей №1 та Рокитнівському професійному ліцеї.

Нагадаємо, цього року випускники шкіл замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання складали національний мультипредметний тест. На відміну від 2023 року, він передбачав тестування з чотирьох предметів: трьох обовʼязкових – української мови, математики та історії України, та одного на вибір. Національний мультитест провели у форматі компʼютерного тестування з використанням завдань із лише закритою формою відповіді.