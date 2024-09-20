Найкращі і найгірші школи Рівного 2024 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
До теми
Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівного 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів Обласний науковий ліцей в м.Рівне. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 51 місце. На другому місці – Рівненський ліцей «Український» (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 60 місці). Рейтинги обох ліцеїв залишились незмінними з 2023 року. На третьому місці – Рівненський ліцей «Елітар» (у всеукраїнському рейтингу найкращих шкіл на 96 місці).
Найгіршими результати НМТ були у випускників Рівненського автотранспортного фахового коледжу НУВГП, Вищого професійного училища №1 та Рівненського центру професійно-технічної освіти сервісу та дизайну.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
|МІСЦЕ
|TOP
|РЕЙТ. БАЛ
|БАЛ НМТ
|УЧНІВ / ТЕСТІВ
|СКЛАВ (%)
|Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради
|1
|51
|140.7
|162.9
|152/608
|100
|Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради
|2
|60
|139.9
|163.9
|42/164
|100
|Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради
|3
|96
|138
|161.6
|44/172
|100
|Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради
|4
|165
|135.7
|158.5
|65/256
|100
|Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міськради
|5
|201
|134.6
|157.6
|44/172
|99
|Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради
|6
|222
|134.1
|157.2
|31/120
|100
|Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради
|7
|259
|133.2
|155
|103/408
|99
|Приватний заклад ЗСО "Рівненський ліцей "Іт степ скул""
|8
|338
|132.1
|155.3
|6/24
|100
|Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради
|9
|511
|130.1
|152.3
|50/192
|99
|Рівненський ліцей №23 Рівненської міськради
|10
|515
|130.1
|152.3
|49/192
|99
|Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради
|11
|542
|129.8
|152.5
|15/56
|100
|Рівненський ліцей №28 Рівненської міськради
|12
|557
|129.7
|151.4
|76/292
|99
|Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міськради
|13
|830
|127
|148.7
|42/164
|99
|Рівненський ліцей "Лідер" Рівненської міськради
|14
|840
|126.9
|147.9
|86/344
|99
|Рівненський ліцей №2 Рівненської міськради
|15
|960
|126.3
|147.1
|97/376
|97
|Приватний заклад ЗСО "Всеукраїнський ліцей" ясно"
|16
|975
|126.2
|148.4
|6/24
|100
|ТОВ "Українська школа майбутнього"
|17
|1038
|125.8
|147.9
|8/28
|100
|Рівненський ліцей №22 Рівненської міськради
|18
|1080
|125.5
|146.9
|50/200
|98
|Рівненський ліцей №27 Рівненської міськради
|19
|1227
|124.7
|145.7
|67/268
|99
|Рівненський ліцей №8 Рівненської міськради
|20
|1235
|124.7
|146
|42/168
|99
|Рівненський ліцей №26 Рівненської міськради
|21
|1349
|124.1
|145
|66/260
|98
|Рівненський ліцей №19 Рівненської міськради
|22
|1538
|123.1
|144.1
|52/204
|99
|Рівненський ліцей №13 Рівненської міськради
|23
|1549
|123.1
|143.6
|82/320
|98
|Рівненський ліцей №18 Рівненської міськради
|24
|1579
|123
|143.4
|86/340
|98
|Рівненський ліцей №25 Рівненської міськради
|25
|1638
|122.7
|143.7
|46/172
|99
|Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
|26
|2733
|118.6
|139.4
|8/28
|100
|Херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж
|27
|2961
|117.9
|138.6
|18/56
|98
|Рівненський ліцей №1 Рівненської міськради
|28
|2963
|117.9
|138
|58/216
|99
|ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"
|29
|3517
|116.3
|132.1
|354/1348
|96
|ВСП "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"
|30
|3681
|115.8
|135.8
|33/120
|96
|Рівненський ліцей №11 Рівненської міськради
|31
|4127
|114.5
|134.2
|40/156
|96
|Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій
|32
|4413
|113.6
|132.4
|95/356
|96
|ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
|33
|4852
|112.3
|131
|83/320
|96
|ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
|34
|4897
|112.1
|130.8
|86/336
|94
|Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж
|35
|5072
|111.6
|131.1
|23/76
|97
|Фаховий медичний коледж КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради
|36
|5237
|111.1
|128.6
|167/636
|94
|ВСП «Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»
|37
|5634
|109.9
|128
|104/396
|95
|Вище професійне училище №1 м. Рівне
|38
|6065
|108.5
|127.3
|23/88
|95
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну"
|39
|6120
|108.3
|126.9
|36/132
|92
У рейтингу шкіл Рівненської області від «Освіта.ua» перше місце посів Березнівський економіко-гуманітарний ліцей, який у 2023 році був на 35 місці. На другому місці – Дубровицький ліцей Дубровицької міськради, який минулоріч був на першому місці, а на третьому – Вараський ліцей №6, позиція якого залишилась незмінною.
Найгірші результати НМТ були у Мирогощанському ліцеї, Томашгородському ліцей №1 та Рокитнівському професійному ліцеї.
Нагадаємо, цього року випускники шкіл замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання складали національний мультипредметний тест. На відміну від 2023 року, він передбачав тестування з чотирьох предметів: трьох обовʼязкових – української мови, математики та історії України, та одного на вибір. Національний мультитест провели у форматі компʼютерного тестування з використанням завдань із лише закритою формою відповіді.