Є професії чи посади, для яких фемінітиви є незвичними

Чинний український правопис передбачає застосування фемінітивів, у тому числі і щодо професій, якими займаються жінки. Українці й раніше вживали фемінітиви, говорячи про продавців чи вчителів, але є професії чи посади, для яких фемінітиви поки що є незвичними. Щодо способів утворення фемінітивів точаться дискусії і зараз. До прикладу, коли йдеться про посаду посла.

Професор Олександр Пономарів для «ВВС Україна» писав, що жіночим відповідником для слова «посол» є «пані посол». На його думку, фемінітиви «посолка» й «послиня» не пасують «із семантичних та інших міркувань».

З мовознавцем не погоджується філологиня Ольга Васильєва, оскільки вважає, що саме слово «посолка» – це найкраща фемінітивна форма до слова «посол».

«Затямте: посолка – нормативне слово, на відміну від гермафродитного жінка-посол або пані посол (те саме, що пан посолка), де прикладку вжито з синтаксичною помилкою. Ще професор Пономарів наголошував, що вживання чоловічого роду на позначення жінки суперечить морфолого-синтаксичним нормам української мови. А ще тільки сліпий та глухий не погодиться з тим, що в кличному відмінку пані посолко звучить притомно, на відміну від пані пóсле, адже за новим правописом діє подвійний кличний, коли в цей відмінок треба ставити обидва слова, а не одне, тому звертання пані посол – подвійна помилка», – вважає Ольга Васильєва.

Національна комісія зі стандартів державної мови у 2021 році затверджувала «Рекомендації щодо творення та вживання назв професій у дипломатичній сфері для утвердження гендерної рівності». У цих рекомендаціях є і згадка про слово «посол».

Для утворення однокомпонентних фемінітивів від маскулінітивів морфологічним способом у дипломатичній сфері залежно від кінцевого приголосного твірної основи рекомендовано використовувати суфікс -к(а) від іменників на: