Складне питання: як написати без помилки – «відсьогодні» чи «від сьогодні»
На вашу думку, як правильно написати «від сьогодні» чи «відсьогодні» – окремо чи разом? Це сполучення не варто плутати із прислівником «віднині».
Згідно з новим українським правописом, «від сьогодні» потрібно писати окремо, а не разом. Це сполучення прийменника із незмінюваним словом, вжитим як іменник. Такі сполучення пишуться окремо – «від сьогодні», «на потім», «на добраніч», «на ура».
«Від сьогодні» часто можуть помилково писати разом, як прислівник «віднині», але їх не варто плутати.
Приклади вживання «від сьогодні»:
- Від сьогодні твоє життя кардинально змінилось.
- У центрі міста від сьогодні обмежать рух автомобілів.
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.