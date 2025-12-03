«Від сьогодні» часто можуть помилково писати разом, як прислівник «віднині»

На вашу думку, як правильно написати «від сьогодні» чи «відсьогодні» – окремо чи разом? Це сполучення не варто плутати із прислівником «віднині».

Згідно з новим українським правописом, «від сьогодні» потрібно писати окремо, а не разом. Це сполучення прийменника із незмінюваним словом, вжитим як іменник. Такі сполучення пишуться окремо – «від сьогодні», «на потім», «на добраніч», «на ура».

Приклади вживання «від сьогодні»:

Від сьогодні твоє життя кардинально змінилось.

У центрі міста від сьогодні обмежать рух автомобілів.

