Ви точно знаєте паліндроми, хоча могли про це навіть не здогадуватись

В українській мові є слова, словосполучення чи навіть вірші, які однаково читаються як зліва направо, так і справа наліво. Їх називають паліндромами. Ви точно їх знаєте, хоча могли про це навіть не здогадуватись. Пропонуємо прочитати кілька прикладів.

«Паліндром» – це слово, число, набір символів, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво).

Паліндроми в українській мові:

око;

дід;

піп;

біб;

тут;

радар;

потоп;

корок;

мадам;

зараз;

комок;

шалаш;

Анна;

Алла;

Пилип;

вимив;

вилив;

вишив.

Приклади речень, які є паліндромами:

«Я несу гусеня»;

«Де помити мопед?»;

«Хата на канатах»;

«А довкола балок вода»;

«Дорога на город».

Вірш «Козак з казок» Олега Будзея, де кожен рядок є окремим паліндромом:

Козак з казок.

Уже лисі ліси… Лежу.

Уже ребра татар бережу.

Умру. Суму сум — у сурму,

А мене нема…

