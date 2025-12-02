Ви їх точно чули, але не здогадувались: які українські слова є паліндромами
В українській мові є слова, словосполучення чи навіть вірші, які однаково читаються як зліва направо, так і справа наліво. Їх називають паліндромами. Ви точно їх знаєте, хоча могли про це навіть не здогадуватись. Пропонуємо прочитати кілька прикладів.
«Паліндром» – це слово, число, набір символів, словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво).
Паліндроми в українській мові:
- око;
- дід;
- піп;
- біб;
- тут;
- радар;
- потоп;
- корок;
- мадам;
- зараз;
- комок;
- шалаш;
- Анна;
- Алла;
- Пилип;
- вимив;
- вилив;
- вишив.
Приклади речень, які є паліндромами:
- «Я несу гусеня»;
- «Де помити мопед?»;
- «Хата на канатах»;
- «А довкола балок вода»;
- «Дорога на город».
Вірш «Козак з казок» Олега Будзея, де кожен рядок є окремим паліндромом:
Козак з казок.
Уже лисі ліси… Лежу.
Уже ребра татар бережу.
Умру. Суму сум — у сурму,
А мене нема…
