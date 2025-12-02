Такого ви ще не чули: як ще назвати українською «капюшон» та чи є це слово помилкою
Хтось говорить «капішон», а хтось – «капюшон», але мало хто знає про походження цього слова та синоніми, які є в українській мові. Популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр розповів про це у своєму тіктоці.
Слово «капюшон» походить з французької мови (capuchon) – українською його правильно писати саме через «ю», а не «і». Вживання цього слова допустиме в українській мові і не є помилкою. До слова «капюшон» можна також підібрати кілька синонімів. Зокрема, зараз часто вживають слово «каптур», яке має тюркське походження.
«Саме це слово, на думку мовознавців, є коректним, але воно тюркського походження. Ось декілька українських відповідників: “затула”, “коба” або “кобка”, але ці три слова є діалектними. Українською правильно сказати “відлога”. Ще Степан Васильченко у своїх творах писав: “Відкинув відлогу з голови й звів очі на другого”», – каже блогер.
