Уряди України та Словаччини провели консультації в Кошице

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю близько 500 тис. євро. Ще 300 тис. євро Братислава виділить на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами третього раунду міжурядових консультацій між країнами.

Міністр наголосив, що Словаччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також членство України в Європейському Союзі. Країни прагнуть покращити співпрацю у низці галузей.

За словами Андрія Сибіги, у грудні Україна планує відкрити генеральне консульство у словацькому Пряшеві. Також сторони домовились про запуск пішохідного переходу на пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємечке», а також збільшення пропускної здатності вантажних автомобілів з 3,5 до 5 тонн на пункті пропуску «Малий Березний – Убля».

Окрім того, словацька сторона готова долучитися до «системи гарантій безпеки для України як частини нової архітектури безпеки в Європі заради сталого миру».

«Однією з ключових тем стало співробітництво в галузі оборони, зокрема використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL. Ми домовилися про тісну співпрацю щодо посилення санкційного тиску на Росію, зокрема обговорили необхідність ухвалення 19-го пакету санкцій якомога скоріше», – написав Сибіга.

До слова, 6 жовтня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина передасть Україні п’ять машин для розмінування Bozena та іншу техніку й обладнання. Словацький уряд не передавав військову допомогу Україні з листопада 2023 року.