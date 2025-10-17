Україна отримає від Словаччини пакет енергообладнання на пів мільйона євро
Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю близько 500 тис. євро. Ще 300 тис. євро Братислава виділить на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами третього раунду міжурядових консультацій між країнами.
Міністр наголосив, що Словаччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також членство України в Європейському Союзі. Країни прагнуть покращити співпрацю у низці галузей.
За словами Андрія Сибіги, у грудні Україна планує відкрити генеральне консульство у словацькому Пряшеві. Також сторони домовились про запуск пішохідного переходу на пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємечке», а також збільшення пропускної здатності вантажних автомобілів з 3,5 до 5 тонн на пункті пропуску «Малий Березний – Убля».
Окрім того, словацька сторона готова долучитися до «системи гарантій безпеки для України як частини нової архітектури безпеки в Європі заради сталого миру».
«Однією з ключових тем стало співробітництво в галузі оборони, зокрема використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL. Ми домовилися про тісну співпрацю щодо посилення санкційного тиску на Росію, зокрема обговорили необхідність ухвалення 19-го пакету санкцій якомога скоріше», – написав Сибіга.
До слова, 6 жовтня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина передасть Україні п’ять машин для розмінування Bozena та іншу техніку й обладнання. Словацький уряд не передавав військову допомогу Україні з листопада 2023 року.