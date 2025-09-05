Володимир Зеленський з Робертом Фіцо в Ужгороді 5 вересня

У п’ятницю, 5 вересня в Ужгороді на тлі напруження у відносинах між Україною та Словаччиною відбулася зустріч Володимира Зеленського та Роберта Фіцо. Це була перша зустріч від жовтня 2024 року, коли два лідера мали коротку розмову у Брюсселі. Тоді Зеленський підтвердив, що спілкувався із Фіцо, але деталей не розголошував. Фіцо ж узагалі про ту зустріч не говорив нічого. Після цього Фіцо зробив серію різких заяв на адресу Зеленського й України. Зокрема, словацький прем’єр назвав Зеленського «жебраком і шантажистом», звинуватив його в тому, що той ходить по Європі, лише прохаючи грошей, погрожував заблокувати всю допомогу Україні від ЄС, якщо Зеленський не відновить транзит російського газу, звинувачував Зеленського у спробі підкупу за 500 млн доларів і навіть оголосив українського президента ворогом Словаччини.

Натомість після переговорів в Ужгороді словацький прем’єр-міністр був набагато менш войовничий і більш прихильний до України. Він підтримав гарантії безпеки для України та її вступ до ЄС, побажав справедливого миру, проте не засудив російської агресії проти України. ZAXID.NET розповідає, яких домовленостей вдалося досягти за результатами зустрічі та як оцінили переговори в Ужгороді словацькі політики.

Двосторонні переговори Роберта Фіцо та Володимира Зеленського стали першими з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році. Ключовою темою стала енергетична інфраструктура та імпорт російської нафти до Словаччини. Зазначимо, Словаччина – одна з найбільш залежних від російських енергоносіїв країна ЄС, і разом з Угорщиною отримує нафту з Росії нафтопроводом «Дружба».

Після серії атак на нафтопровід наприкінці серпня відносини України, Угорщини та Словаччини загострилися. Зокрема, Фіцо, зустрівшись із Владіміром Путіним у Китаї 2 вересня, заявив, що атаки на російську інфраструктуру, яка «життєво важлива для Словаччини, неприпустимі». Водночас і Угорщина, і Словаччина стикаються із тиском з боку США, які вимагають припинити поставки нафти з Росії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Словаччина скоротила частку імпорту російських енергоносіїв, але понад 65% споживаного газу та близько 80% нафти й досі надходять із Росії. У 2024 році Братислава заплатила за російський газ понад 1,4 млрд євро, а за нафту – приблизно 1,75 млрд євро,

Під час зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що російський газ і нафта не мають майбутнього та нагадав про незадоволення Дональда Трампа щодо закупівлі російської нафти. У розмові з журналістами президент наголосив, що Україна готова постачати до Словаччини газ та нафту, але тільки якщо вони будуть не російськими.

На пресконференції Роберт Фіцо підтримав гарантії безпеки для України та її вступ до Євросоюзу. Словацький лідер наголосив, що хоче дружніх та сусідських відносин, а також побажав Зеленському якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки.

«Як мала країна, Словацька Республіка не може відігравати в цьому вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на припинення вогню та які ведуть до миру», – сказав Фіцо.

Водночас словацькі медіа зауважують, що під час пресконференції Фіцо не засудив російську агресію в Україні.

Про що домовилися Фіцо та Зеленський

За інформацією уряду Словаччини, президент України та словацький прем’єр-міністр домовилися про подальші спільні переговори між урядами, які попередньо заплановані на 20 жовтня.

Крім того, словацький уряд анонсував початок співпраці країн в енергетичному секторі. За словами віцепрем’єр-міністерки Словаччини Деніси Сакової, вже 8 вересня у словацькому міністерстві економіки пройде зустріч щодо можливого транспортування української нафти через Словаччину. Водночас вона зазначила, що в деяких питаннях компромісу поки що досягти не вдалося.

«У нас є проєкт передачі електроенергії через прикордонний пункт Мукачево – Великі Капушани, де зараз реалізується проект, завершальний етап якого має бути у 2032 році», – повідомила Сакова.

Ще один із проєктів, за словами міністерки, стосується виробництва водню в Україні.

За словами міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара, після років пошуків рішення щодо взаємного врегулювання майнових питань представництв у Братиславі та Києві, Словаччина та Україна досягли згоди щодо форми нового договору. Підписати його можуть у жовтні.

Голова МЗС підтримав рух України до ЄС, водночас зазначивши, що виконання окремих розділів щодо євроінтеграції «може бути навіть болісним» для України. За його словами, Словаччина запропонувала свій досвід із цього процесу. Він наголосив, що Словаччина також не підтримає відокремлення України та Молдови в процесі євроінтеграції.

Як відреагували на зустріч Фіцо та Зеленського у Словаччині

Президент Словаччини Петер Пеллегріні прокоментував переговори в Ужгороді та назвав їх «надзвичайно важливими». За його словами, пріоритетом Словаччини мають бути хороші відносини з країнами-сусідами. Пеллегріні також привітав згоду сторін на подальші переговори між урядами.

«Якщо в таких відносинах виникає напруженість, єдиний спосіб її усунути – це відкритий діалог за столом переговорів», – сказав він.

Водночас в опозиційній до Фіцо партії «Прогресивна Словаччина» (ПС) розкритикували словацького прем’єра – зокрема за те, що він не засудив російської агресії під час пресконференції. Водночас у партії схвалили рішення Фіцо прибути до України та підтримали позицію Володимира Зеленського щодо відмови від закупівлі російської нафти.

«Не дивно, що президент України дуже чітко заявив, що прем’єр-міністр Фіцо має забути про російські енергоносії. Це чітка відповідь прем’єр-міністру, який хоче зберегти залежність Словаччини від Росії та робить прямо протилежне тому, що робить Європейський Союз», – сказав член президії партії Іван Корчок.

Очільник партії Hlas («Голос») та міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток високо оцінив переговори Фіцо та Зеленського, похваливши комунікацію попри розбіжності в їхній політиці. Міністр схвалив взаємну готовність країн до співпраці, пошуку компромісів та сприяння у відбудові України.

«Мир неможливий без діалогу. Кожна нормальна людина хоче миру. Саме тому я ціную діалог як шлях до миру», – сказав він.

У партії «Християнсько-демократичний союз» висловили сподівання що зустріч лідерів країн зміцнить відносини Словаччини та України, що в майбутньому відкриє можливості для словацьких компаній у повоєнній відбудові України. У партії наголосили, що вітала б «згладжування суперечностей у стосунках» Зеленського та Фіцо та збільшення користі Словаччини у пошуку мирних рішень.

«Ми очікуємо, що переговори, також завдяки присутності президента Європейської Ради Антоніу Кошти, принесуть рішення, завдяки яким Словаччина не братиме участі в непрямому фінансуванні війни шляхом вилучення російських викопних ресурсів, і водночас, щоб ціни на енергоносії були прийнятними для словацьких громадян та приватного сектору», – заявили у партії.

Після переговорів Зеленського та Фіцо словацька ініціатива «Мир за Україну» закликала людей долучитися до протесту у Братиславі 12 вересня. У русі заявили, що «не будуть стояти осторонь, поки міністр руйнує репутацію та майбутнє» Словаччини. За даними ініціативи, Володимиру Зеленському передали листа, підписаного понад 25 тис. людей, в якому наголошують, що «словацькі чоловіки та жінки твердо стоять на боці України», а Роберт Фіцо не представляє всю Словаччину.

«Ніхто сьогодні не розраховує на Словаччину. Прем'єр-міністр – єдиний лідер ЄС, який зустрічається не з коаліцією охочих, а з диктаторами. Така позиція ізолює нас і послаблює наші позиції в міжнародній спільноті», – йдеться у повідомленні ініціативи «Мир за Україну».

Нагадаємо, перед переговорами з Фіцо Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Однією з тем перемовин з Коштою стала участь України у програмі переозброєння Європи (SAFE). Крім того, в Ужгороді Зеленський побував на відкритті першої в Україні євроколії «Ужгород – Чоп», яка сполучить обласний центр з чотирма європейськими містами.