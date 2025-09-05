Зеленський та Фіцо в Ужгороді 5 вересня

У п’ятницю, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели переговори в Ужгороді. Розмова пройшла змістовно, лідери обговорили «принципові» для обох країн теми, повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Зокрема, під час зустрічі Зеленський поінформував Фіцо про розмову з президентом США Дональдом Трампом та поступ в роботі «Коаліції охочих», засідання якої відбулося 4 вересня в Парижі. За словами Зеленського, Словаччина також «не залишиться осторонь».

«Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – повідомив Зеленський.

Під час брифінгу після зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова постачати енергоносії Словаччині, тільки якщо вони не з Росії.

«Ми готові до постачання газу і нафти до Словаччини - якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що в нас війна. На цьому крапка», – сказав Зеленський.

Крім того, під час переговорів із Фіцо лідери порушили питання євроінтеграції України до Європейського Союзу. Зазначимо, раніше Словаччина виступала проти вступу України до ЄС, проте згодом пом’якшила свою позицію через тиск інших європейських країн.

«Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі», – написав Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорили двосторонню співпрацю в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях в Закарпатті. За його словами, партнерство країн може зміцнити обидва народи та обидві країни.

«Важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати», – підсумував президент.

Раніше, 2 вересня Фіцо зустрівся у Китаї з російським главою Владіміром Путіним та заявив про плани обговорити з президентом Зеленським українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Тоді він сказав, що атаки на інфраструктуру, яка «життєво важлива для Словаччини, неприпустима».

Зазначимо, 13 серпня по станції «Унеча» вдарили безпілотники української розвідки. Внаслідок ураження на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Унеча» сталась масштабна пожежа. Згодом, 18 серпня, Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, яка також є частиною нафтопроводу «Дружба». Останній удар по нафтопроводу відбувся 21 серпня – тоді ЗСУ знову вдарили по НПС «Унеча» в Брянській області.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Зеленського і Фіцо президент США Дональд Трамп поспілкувався з європейськими лідерами та заявив їм, що їхні країни мають припинити купувати російську нафту. Про незадоволення Трампа розповів і Зеленський – він згадав про Угорщину та Словаччину, які «жалілися президенту США на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти».