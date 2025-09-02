Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Владімір Путін під час зустрічі в Пекіні, 2 вересня 2025 рік

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує обговорити з президентом Володимиром Зеленським українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це він сказав на зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним в Китаї 2 вересня, повідомило видання Aktuality.

Фіцо розповів, що планує зустрітися зі Зеленським в Ужгороді в п’ятницю, 5 вересня. Прем’єр хоче порушити питання щодо атак по російській енергетиці.

«Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини», – сказав він.

Словацький прем’єр також заявив, що для нього надзвичайно важлива гармонізація відносин між Братиславою та Москвою.

«Повернімося до того, що було притаманне нашим країнам у плані економічного співробітництва, шукаймо точки дотику, де наші країни можуть дуже успішно співпрацювати», – зазначив Роберт Фіцо.

Aktuality додає, що Путін та Фіцо виступили з короткими заявами для медіа після своєї зустрічі.

Російський диктатор у своїй промові сказав, що Москва нібито ніколи не була проти євроінтеграції Києва, однак членство України в НАТО є неприйнятним для РФ.

Путін також заявив, що НАТО розширюється на схід і хоче поглинути весь пострадянський простір, а Росія начебто просто мусить захищати свої інтереси.

Зауважимо, Роберт Фіцо та Владімір Путін зустрілись у Пекіні, куди прибули на офіційні заходи з нагоди 80-ї річниці з офіційної дати закінчення Другої світової війни, яка ознаменувалася підписанням Акту про беззастережну капітуляцію Японії.

Європейська комісія коротко прокоментувала зустріч Фіцо з Путіним, заявивши, що словацький прем’єр не представляє ЄС у Пекіні.

До слова, упродовж серпня Україна кілька разів атакувала інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» в РФ. У результаті транзит російської нафти в Угорщину і Словаччину призупинявся.

24 серпня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна може залишитись без словацького дизеля через її удари по нафтопроводу «Дружба» в РФ.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто висловив обурення через удари України по нафтопроводу «Дружба». Він закликав Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Будапешта.

Уже 28 серпня Сіярто оголосив про заборону на в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони для командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, військова частина якого атакувала російський нафтопровід «Дружба» 21 серпня.