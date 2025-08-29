Словаччина непублічно відновила приймання документів на оформлення туристичних віз для громадян Росії. Рішення відновити видачу віз росіянам ухвалили нібито в середині цього літа. Про це 29 серпня повідомила словацька газета Pravda з посиланням на російські медіа та джерела в словацькому МЗС.

28 серпня російське видання Meduza повідомило, що компанія BLS International, з якою Словаччина у грудні 2023 року уклала договір про посередництво у видачі віз, оголосила про прийняття документів від громадян Росії.

На сайті BLS International розміщено коротке повідомлення про те, що Словаччина знову приймає заявки на візи з туристичною метою. Згадана компанія надає свої послуги в Москві та Санкт-Петербурзі.

Офіційно Міністерство закордонних справ Словаччини не коментувало інформацію про відновлення видачі віз громадянам РФ, але неназваний представник відомства на умовах анонімності підтвердив, що це правда. Він додав, що не знає причин такого рішення, оскільки не займається консульськими питаннями.

Після початку повномасштабної російської агресії проти України близько десятка країн Шенгенської зони, включно зі Словаччиною, припинили видачу туристичних віз росіянам. Держави, які продовжили видавати візи, посилили вимоги до необхідних документів.