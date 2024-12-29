Рішення прийняв Кабінет міністрів Азербайджану

Кабінет міністрів Азербайджану посилює правила перебування для громадян Росії. Рішення прийняли після авіакатастрофи азербайджанського літака, в якого поцілила російська ракета над територію біля російського міста Грозний. Обмеження для росіян розпочнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Кабінет міністрів Азербайджану повідомив, що термін перебування без візи в країні для громадян Російської Федерації скорочується до 90 днів, передає азербайджанське медіа Caliber.Az. Відповідну постанову уряд країни ухвалив у неділю, 29 грудня, повідомив Укрінформ. Рішення набуває чинності з 1 січня 2025 року.

«Термін тимчасового перебування в Азербайджані без візи для громадян Російської Федерації та осіб без громадянства, які постійно проживають у РФ, не може перевищувати 90 днів протягом одного календарного року», – йдеться у повідомленні.

Раніше цей термін становив 180 днів протягом одного року. В МЗС Азербайджану ще до авіакатастрофи заявляли про намір змінити правила тимчасового перебування громадян Росії на території Азербайджану. Зробили це у відповідь на нові правила, які ухвалив уряд РФ щодо тимчасового перебування іноземних громадян у Росії.

Додамо, літак азербайджанських авіаліній маршрутом Баку-Грозний впав 25 грудня в казахстанському місті Актау. За даними азербайджанських ЗМІ літак збила російська система ППО «Панцир» на підльоті до Грозного.