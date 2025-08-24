Юрай Бланар заявив, що Україна може залишитися без палива від Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у неділю, 24 серпня, заявив, що українські удари по нафтопроводу «Дружба» суперечать не тільки інтересам Словаччини, а й самому Києву.

Міністр зауважив, що словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизельного пального в Україну й забезпечує 10% усього споживання. Та через удари по «Дружбі» Україна може залишитися без палива від Словаччини.

«Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес – захистити ці поставки, і тому також відкрито спілкується з українською стороною», – розповів Бланар.

Він додав, що обговорив цю тему з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

До слова, Slovnaft – це нафтопереробний завод, який працює переважно на російській нафті, паливо до нього йде нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, яка є частиною нафтопроводу «Дружба». Внаслідок атаки перекачування нафти було повністю зупинено.

Такожу у ніч на середу, 13 серпня, Брянську область РФ вчергове атакували безпілотники. У регіоні виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в однойменному місті.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення через удар України по нафтопроводу «Дружба». Він закликав Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Будапешта.