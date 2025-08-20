Камінь на честь нафтопроводу «Дружба» на НПЗ в Угорщині

Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафти магістральним трубопроводом «Дружба» після удару ЗСУ по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в РФ 18 серпня. Про відновлення поставок також повідомила Словаччина.

Увечері 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у фейсбуці написав, що постачання нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» відновлено.

«Я подякував заступнику міністра енергетики Росії Павєлу Сорокіну за швидке усунення наслідків атаки. Ми очікуємо, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша, не втягуйте нас у неї!» – написав Петер Сіярто.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова 20 серпня також повідомила відновлення поставок сировини до країни.

«Потік нафти до Словаччини наразі є нормальним. Протягом найближчих днів ми отримаємо чіткішу інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплине пошкодження інфраструктури за межами території Словацької Республіки на загальний місячний обсяг поставок», – зазначила Сакова.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня 14-й полк Сил безпілотних систем ЗСУ вдарив по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ, через що перекачування нафти було повністю зупинено.

Зауважимо, українські безпілотники вдруге за тиждень атакували інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» в Росії. Так, 13 серпня виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в однойменному місті в Брянській області.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення через удар України по нафтопроводу «Дружба». Він закликав Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Будапешта.