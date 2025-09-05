Зеленький обговорив з Коштою участь України у програмі переозброєння Європи

У п’ятницю, 5 вересня, Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. В цей день на Закарпатті також плануються переговори президента з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

Про свій візит на Закарпаття Володимир Зеленський повідомив у телеграмі. За словами президента, однією з тем перемовин з Антоніу Коштою є участь України у програмі переозброєння Європи (SAFE).

«Сьогоднішні наші перемовини були присвячені найголовнішому зараз – це участь України у європейських програмах, зокрема в програмі SAFE, наш рух до членства у Євросоюзі, санкційна політика, підтримка нашої стійкості, наших людей і передусім наших дітей», – зазначив Володимир Зеленський.

На Закарпатті президент також зустрінеться з прем’єр-мінстром Словаччини Робертом Фіцо За інформацією пресслужби словацького уряду, темою переговорів 5 вересня стане енергетична інфраструктура. Окрім зустрічі із Зеленським, Фіцо також зустрінеться з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. До делегації словацького прем’єра увійдуть міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

Зазначимо, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році. Прем’єр Словаччини їде в Україну одразу після візиту до Пекіну, де під час зустрічі з Путіном пообіцяв йому обговорити з Зеленським українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії.