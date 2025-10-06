Міністри оборони Словаччини та України Роберт Каліняк та Денис Шмигаль

Україна отримає від Словаччини п’ять машин для розмінування Bozena та іншу техніку й обладнання. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком 6 жовтня.

Як зазначається, Шмигаль та Каліняк підписали угоду про безоплатну передачу Україні інженерної й будівельної техніки, зокрема машин Bozena, транспорту, комплексів розмінування та засобів медичної евакуації.

Також, за словами українського міністра, Словаччина готує новий, п’ятнадцятий пакет військової допомоги.

Нагадаємо, Словаччина надала Україні 13 оборонних пакетів від початку повномасштабної війни. У листопаді 2023 року уряд Роберта Фіцо, який повернувся до влади, відхилив 14-й пакет на 40,3 млн євро, обмеживши подальшу пряму військову допомогу для України.

Машина для розмінування Bozena (Фото ілюстративне)

Система розмінування Bozena-5 – це гусенична дистанційно керована машина словацького виробництва, яка призначена для ліквідації мін, пише «Мілітарний». Машина здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної чи натяжної дії, а також протитанкових мін із зарядом, еквівалентним до 9 кг тротилу. Крім того, машина підходить для викорчовування чагарників і низької рослинності, перевезення та утилізації небезпечних речовин, а також для копання чи вирівнювання землі з віддаленим керуванням.