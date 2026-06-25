Президент Світового банку Аджай Банга

Президент Світового банку Аджай Банга під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську заявив, що протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад 580 млрд доларів на відбудову.

«Реальність така, що протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад 580 млрд доларів на відбудову», – сказав Банга під час конференції у четвер, 25 червня.

За його словами, частина необхідних коштів може надійти з державного сектору, однак основне фінансування має забезпечити приватний сектор.

«Приватний сектор не прийде без верховенства права та належних реформ», – наголосив президент Світового банку. Він додав, що йдеться, зокрема, про проведення базових реформ в енергетичному секторі, включаючи сферу приватизації.

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Банга також повідомив, що Світовий банк наразі залучає 2 млрд злотих для фінансування інструменту відновлення України за підтримки низки європейських партнерів. Ці гроші планують спрямувати на програму SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery).

Підсумовуючи виступ, очільник Світового банку наголосив, що майбутнє України мають визначати самі українці.

«Із нашим заохоченням, з нашою підтримкою, але не більше. Допомагати, заохочувати й підтримувати – а далі це їхнє майбутнє і їхній вибір, який вони мають зробити. Так само, як це зробили поляки, коли для них настав такий шанс», – сказав Банга.

SPUR 2.0 – це програма відновлення України в межах кризового механізму Міжнародної асоціації розвитку (IDA), яка входить до групи Світового банку. Програма має на меті залучити близько 6 млрд доларів, використовуючи державне фінансування для мобілізації приватних інвестицій у відбудову України та розвиток її приватного сектору.