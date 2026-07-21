Олександра Завалов помер від масивної крововтрати

Журналісти «Слідства.Інфо», у вівторок, 21 липня, розповіли деталі загибелі 30-річного мобілізованого Олександра Завалова, якого 20 травня у селі Олександрівка, що на Кіровоградщині, вбив військовослужбовець 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

За словами командира групи, який супроводжував мобілізованих до ЦНАПу, під час оформлення документів Олександр Завалов вийшов до вуличного туалету, виліз через вікно та почав тікати. Командир розповів родині, що почув постріли, вибіг на вулицю і побачив чоловіка вже на землі.

За версією слідства, 27-річний військовослужбовець полку «Скеля» Максим Черевань чотири рази вистрілив у мобілізованого зі штурмової гвинтівки. Одна з куль пошкодила тазову артерію, через що Олександр Завалов за кілька хвилин помер від масивної крововтрати. Того ж дня Максима Череваня затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою в умисному вбивстві.

Як зазначають журналісти, спочатку поліція повідомляла про конфлікт між двома військовослужбовцями. Водночас під час судового засідання адвокат підозрюваного заявив, що слідство поки не встановило, хто саме направив його підзахисного до ЦНАПу, чому йому видали зброю та які вказівки він отримав від командування. Ці обставини під час обрання запобіжного заходу не досліджувалися.

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Мати загиблого Лада Завалова розповіла, що її сина мобілізували після виходу з реабілітаційного центру. Останній тиждень життя він провів на навчальному полігоні полку «Скеля». За словами жінки, під час коротких телефонних розмов Олександр казав: «Мамо, я в аду, моліться за мене».

Наразі досудове розслідування триває. Суд має встановити всі обставини загибелі мобілізованого та дати правову оцінку діям військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві.

Нагадаємо, 23 червня «Бабель» опублікував розслідування, в якому назвав імена 26 військовослужбовців, які померли не в бойових умовах. Серед причин смертей мобілізованих – пневмонія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби. Родичі частини військових заявили про несвоєчасне надання медичної допомоги, а також висловили підозри щодо можливого насильства під час проходження підготовки. Командир полку звинувачення у системному насильстві відкинув та наголосив, що проведені внутрішні перевірки не виявили порушень.

24 червня ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скеля», а Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця оголосив перевірку інформації про випадки катування та доведення до самогубства військових «Скелі». 25 червня в межах розслідування ДБР відсторонили командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого.

20 липня стало відомо, що ДБР відкрило кримінальне провадження через стрілянину по військовослужбовцю 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Аркадію Кукшину. За словами чоловіка, 4 травня під час спроби самовільно залишити місце служби по ньому відкрили вогонь військові. Кукшин отримав поранення ноги та руки, після чого самостійно дістався Харкова, де йому підпільно витягли кулю.