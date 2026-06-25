Командира 425 ОШП відсторонили від виконання обовʼязків

Командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркового, відсторонили від виконання обовʼязків. Про це у четвер, 25 червня, повідомив «Бабель» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними «Бабеля», Юрія Гаркового відсторонили у середу, 24 червня, на час проведення перевірки. Наразі у підрозділі працюють слідчі Державного бюро розслідувань. Також на місці перебуває комісія, яку очолює заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 23 червня видання «Бабель» оприлюднило розслідування, в якому йшлося про щонайменше 26 небойових смертей у полку «Скеля» за період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Загиблими були новобранці, мобілізовані до підрозділу незадовго до цього.

Вказувалося, що мобілізовані померли внаслідок пневмонії, серцево-судинних захворювань та інших хвороб. Водночас близькі бійців вважають, що їм несвоєчасно надавали медичну допомогу, а також припускають, що під час підготовки новобранці могли зазнавати жорстокого поводження.

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Того ж дня полк «Скеля» відреагував на розслідування журналістів та запевнив, що співпрацюватиме з правоохоронцями. Проте там заявили, що «Бабель» у своєму розслідуванні спирається на свідчення бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.

24 червня ДБР повідомило про початок розслідування небойових смертей у «Скелі». Того ж дня омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що його офіс перевірить інформацію про випадки катування та доведення до самогубства військових «Скелі».