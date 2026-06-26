Схема діяла у ліцеї «Невицький замок»

Правоохоронці підозрюють директора ліцею «Невицький замок», депутата Оноківської сільради Василя Костика у привласненні чужого майна та службовому підробленні.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 26 червня, керівник школи призначив працівника на посаду асистента вихователя групи продовженого дня наприкінці 2024 року.

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«Асистент фактично не виконував своїх службових обов’язків та не з’являвся на роботі. Попри це, директор щомісяця підписував табелі обліку робочого часу із відмітками про нібито відпрацьовані години працівника. Таким чином фіктивному асистенту вихователя понад рік нараховували зарплату», – розповіли у прокуратурі.

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У поліції Закарпатської області додали, що схема дала змогу працевлаштованому отримати відстрочку та уникнути мобілізації. У результаті Оноківській сільській раді завдано збитків на майже 232 тис. грн.

На оприлюднених правоохоронцями фото видно, що інцидент стався у ліцеї «Невицький замок», який очолює обраний від «Слуги народу» депутат Оноківської сільради Василь Костик.

Посадовцю інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення. Директора відсторонили від займаної посади.

За інформацією НАЗК, Василь Костик працює директором школи з 2023 року. У 2025 році він заробив в сільраді 556 тис. грн. Посадовець не задекларував жодної нерухомості чи заощаджень. У його власності Škoda Fabia 2013 року випуску вартістю 60 тис. грн.