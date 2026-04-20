Партія Румена Радева забрала монобільшість у парламенті

У понеділок, 20 квітня, у Болгарії підрахували 100% голосів на парламентських виборах, що пройшли 19 квітня. Перемогу здобула партія проросійського експрезидента Румена Радєва «Прогресивна Болгарія», набравши 44,59% голосів, повідомив болгарський суспільний мовник B.TV.

З таким результатом «Прогресивна Болгарія» забезпечує собі монобільшість у парламенті, забравши 130 зі 240 мандатів. Ще 39 місць отримала партія «ГЕРБ» (13,38% голосів), а 37 – «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (12,61%). Крім того, до парламенту пройшли партії «ДПС — рух за права і свободи» (21 мандат) та ще одна проросійська партія «Відродження» (13 місць).

Радєва та його партію вже привітали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта.

«Вітаємо Румена Радева з перемогою на парламентських виборах. Болгарія є гордим членом європейської сім'ї й відіграє важливу роль у розв'язанні спільних проблем», – написала Урсула фон дер Ляєн.

Сам Румен Радєв подякував усім громадянам та МВС Болгарії, які зафіксували сотні повідомлень про фальсифікації. Зазначимо, напередодні МВС повідомило, що на окремих ділянках члени виборчої комісії голосували за інших людей, а в деяких випадках – за десятки інших виборців.

Додамо, з 2020 року Болгарія не мала довготривалого уряду. Через антикорупційні протести у 2021 році коаліція з партією «ГЕРБ» на чолі розвалилася. Через відсутність стабільного уряду економіка Болгарії стикнулася з проблемами. Станом на 2026 рік Болгарія є найбіднішою країною Євросоюзу через відсутність реформ та втрату фінансування ЄС.

Румен Радєв – новий Орбан?

62-річний Румен Радев із 2014 до 2016 року обіймав посаду командувача Військово-повітряних сил Болгарії. З 22 січня 2017 року він був президентом Болгарії, а 19 січня 2026 року заявив про відставку та висловив довіру віцепрезидентці Іліані Йотовій.

Радєв відомий своїм євроскептицизмом та симпатіями до Росії. Він неодноразово висловлював схожі політичні тези, які раніше звучали від вже експремʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Румен Радев публічно ставив під сумнів суверенітет України. У 2021 році він назвав Крим російською територією, однак згодом його пресслужба заявила, що Радев нібито мав на увазі фактичний контроль Росії над півостровом, але визнає територіальну цілісність України.

У липні 2023 року він заявляв, що «все більше зброї не вирішить» російсько-українську війну, а в грудні того ж року ветував рішення парламенту щодо передачі Україні 100 списаних бронетранспортерів. Проте парламенту Болгарії вдалося подолати вето Радева й у лютому 2024 року розпочати передачу бронетранспортерів. Крім того, Радев неодноразово звинувачував Європу у російсько-українській війні.

Попри проросійські тези, які поширюють підконтрольні Радеву ЗМІ, сам політик публічно не підтримує Росію. Водночас він наголошує на «особливій ролі» Болгарії та припускає, що вона як православна країна може допомогти відновити діалог з Росією. Раніше Washington Post писав, що після поразки Віктора Орбана в Угорщині, Болгарія пропонує Росії «наступний найкращий варіант» для збереження впливу всередині ЄС.

Попри це, низка аналітиків сумнівається, що Румен Радев зможе блокувати великі рішення ЄС, як це робив Орбан. У коментарі ВВС аналітик Мартін Владимиров зауважує, що Радев може спробувати грати роль колишнього угорського лідера, проте його політична сила не має більшості, що змусить його шукати партнерів – зокрема й більш проєвропейських. Крім того, Болгарія сильно залежна від європейських грошей, тож політика Радева може бути значно обережнішою за політику попереднього угорського уряду.