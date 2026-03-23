Ростислава Сидора затримали на хабарі у квітні 2025 року

Вища рада правосуддя відмовилась поновити на роботі прокурора Галицької окружної прокуратури Львова Ростислава Сидора, якого в квітні 2025 року затримали на хабарі 5 тис. доларів. У жовтні кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) звільнила його з органів прокуратури через позаслужбові стосунки з окружним прокурором, з яким спілкувався про наявність кримінального провадження про шахрайство щодо знайомої.

Ростислава Сидора затримали 2 квітня 2025 року під час отримання 5 тис. доларів хабаря за закриття кримінального провадження за фактом шахрайства. Тоді прокурор розповів, що чоловік, з яким він познайомився у ресторані у Львові, попросив його дізнатися про кримінальне провадження, в якому розслідували шахрайство щодо його знайомої, яка продає техніку Apple. Після чергової такої зустрічі в ресторані прокурора затримали, в його сумці знайшли 5 тис. доларів хабаря.

Під час засідання ВРП 19 березня зачитали матеріали справи, за якими прокурор спілкувався з прокурором Франківської окружної прокуратури, який повідомив йому, що кримінальне провадження за фактом шахрайства закрите. Попри це, він все ж повідомив чоловіку, який запитував про це провадження, що для його закриття необхідно надати хабар. Крім цього, він пропонував за гроші допомогти жінці повернути вилучену на митниці техніку. На вимагання хабаря чоловік поскаржився в СБУ і далі діяв під керівництвом відомства. Пізніше Ростислава Сидора затримали під час отримання хабаря міченими грошима у ресторані «Балканський дворик».

Під час засідання прокурор заявив, що ситуація з хабарем була провокацією, оскільки чоловік, який нібито дав йому гроші, неодноразово фігурував у подібних справах. За його словами, гроші йому взагалі підкинули, оскільки доступ до його сумки мав знайомий чоловіка, з яким він бачився в ресторані. Прокурор зазначив, що цікавився цим провадженням у окружного прокурора з особистих обставин. На ці свідчення члени ВРП наголосили, що сам факт того, що прокурор дізнавався про хід слідства іншої справи, є порушенням, оскільки йдеться про позаслужбові стосунки. Як пояснили члени ВРП, саме це за порушення КДКП його і звільнила.

15 жовтня КДКП за скаргою Львівського обласного прокурора Миколи Мерета звільнила Ростислава Сидора. КДКП розглядала справу без його присутності, що, на думку прокурора, позбавило його права на належний захист. З його слів, того дня він був на засіданні Печерського райсуду Києва в іншій справі. Однак ВРП не взяла це зауваження до уваги, оскільки він двічі пропускав засідання, тож комісія діяла в межах закону.

Зважаючи на ці обставини, ВРП залишила чинним рішення КДКП про звільнення прокурора. За це рішення проголосували всі 17 членів ВРП.

Ростислав Сидор працював у прокуратурі з 2019 року, а на посаді прокурора Галицької прокуратури – з липня 2024 року. Наприкінці лютого 2026 року справу прокурора про хабар передали до Залізничного районного суду.