У травні 2023 року АТ «Львівгаз» уклало три угоди на 163 млн грн

Головне управління Нацполіції розслідує переплату посадовцями АТ «Львівгаз» 7,7 млн грн за газове обладнання. Компанія у травні 2023 року уклала три договори на суму 163 млн грн, але не оголошувала тендери.

Згідно з матеріалами справи, директор з безпеки акціонерного товариства «Львівгаз» у грудні 2023 року звернувся до поліції й повідомив, що «Львівгаз» 1 травня 2023 року уклав три договори купівлі матеріалів. Загальна вартість угод становить понад 163 млн грн. Впродовж травня-червня 2023 року гроші перерахували приватній компанії. Всі закупівлі відбувалися без участі тендерного відділу компанії. Працівники «Львівгазу» намагалися надати закупівлі законного вигляду й підробили низку документів.

Слідчі проаналізували, за якими цінами АТ «Львівгаз» купувало матеріали й встановили, що компанія переплатила майже 7,7 млн грн. Зокрема, вартість кульового крана на ринку становила 33 тис. грн, а «Львівгаз» купував по 55,5 тис. грн й переплатив 1,3 млн грн. Також «Львівгаз» закупив десять регуляторів тиску газу по 461 тис. грн. Водночас ринкова ціна становила 224 тис. грн. Відтак передплата склала 2,4 млн грн.

Зазначимо, що частина документів у судовому реєстрі засекречена. Галицький райсуд наклав арешт на обладнання, яке закупив «Львівгаз». Матеріали та обладнання зберігають у Запитові Львівської області. Поліція кваліфікує справу за статтею про службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Нагадаємо, що у березні 2023 року БЕБ та СБУ провели масові обшуки в 16 офісах «Регіональної газової компанії», які належали проросійському олігарху Дмитру Фірташу, через розкрадання державного блакитного палива на мільярди гривень. Одним з підозрюваних у справі є колишній керівник АТ «Львівгаз» Тарас Китриш. У травні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 155 млн грн застави. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що колишній посадовець сплатив заставу та вийшов з СІЗО. У червні 2023 року «Львівгаз» перейшов під державне управління «Нафтогазу» й розпочав роботу як львівська філія «Газмережі».