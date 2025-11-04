Надлишкові гроші експосадовець виводив через мільйонні премії собі та іншим членам правління

Колишнього члена правління АТ «Львівгаз» підозрюють у штучному завищенні тарифів для комунальних підприємств Львівщини та зловживаннях на 3,7 млн грн.

За версією слідства, у 2021 році член правління «Львівгазу» вніс неправдиві дані в розрахунки обсягів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат газу, подані до НКРЕКП, що призвело до завищення тарифу на послуги розподілу газу для комунальних підприємств «Залізничнетеплоенерго», «Львівтеплоенерго», «Стрийтеплоенерго», «Червоноградтеплокомуненерго», «Дрогобичтеплоенерго» на загальну суму 3,7 млн грн. Через це тариф для споживачів зріс на 14,8 грн за тисячу кубометрів газу.

«Службовець свідомо завищував роки експлуатації газопроводів та “дописував” їхню додаткову протяжність, що дозволяло йому формувати фіктивні витрати на транспортування газу. Таким чином, для населення, а також комунальних підприємств Львова та області він умисно завищував вартість тарифу в платежах», – повідомили в СБУ.

Надлишкові гроші він виводив через премії собі та іншим членам правління.

Слідчі повідомили колишньому посадовцю про підозру в розтраті майна та службовому підробленні за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.