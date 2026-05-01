Меморіальну таблицю на одному з будинків на вул. Дудаєва встановили лише тиждень тому

У ніч на пʼятницю, 1 травня, у Львові невідомі викрали встановлену 11 днів тому меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

«Сьогодні вночі о 1:05 зафіксували акт вандалізму. Зловмисники викрали таблицю Дудаєву. Поліцію повідомили. Таблицю відновимо», – повідомив Євген Бойко.

Таблиця, яку викрали / фото ЛМР

Меморіальну таблицю першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву відкрили 21 квітня. Її встановили. на вул. імені Джохара Дудаєва, який став символом боротьби за незалежність і спротиву російській агресії.

Вулицю в Галицькому районі Львова на честь Джохара Дудаєва у Львові назвали у 1996 році.