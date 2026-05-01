Загинула одна людина, ще двоє постраждали

Біля Стрия поїзд Київ – Ужгород зіткнувся з автокраном і зійшов із рейок, машиніст загинув на місці. Ще двоє людей перебувають у лікарні. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола та глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Інцидент трапився вранці в пʼятницю, 1 травня, біля села Любинці, поблизу Стрия. Під час перетину залізничного переїзду поїзд, що їхав до Ужгорода, зіткнувся з КрАЗом. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, в результаті зіткнення загинув машиніст. Його помічника госпіталізували в лікарню Стрия із низкою переломів. 64-річного водія автокрана, мешканця Дрогобича, у важкому стані з політравмою транспортували до лікарні у Львові, але він помер у «швидкій».

«Черговий горе-водій виїхав на переїзд сьогодні вранці на Львівщині. Попри працюючу сигналізацію. Автокран. Наслідки – трагедія. Наш машиніст загинув. В поїзді були лікарі, намагались врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста та сам водій – у лікарні», – повідомив Олександр Перцовський.

Поїзд відтягують із колій. Серед пасажирів та інших працівників поїзда травмованих немає.

«Загиблий машиніст – наш ветеран. Повернувся з фронту, став до роботи. Й загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити “на авось” Будемо всіма силами домагатись справедливості й максимально жорсткого покарання. Показового покарання та розголосу», – зазначив Олександр Перцовський.

Оновлено о 10:57. Водій автокрана помер дорогою у лікарню.