Чорний дим над Туапсе, 1 травня 2026 рік

У ніч на 1 травня російський Туапсе знову атакували ударні безпілотники. Ціллю дронів став морський термінал. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали, інформацію також підтвердив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

За даними оперштабу, унаслідок пожежі на території термінала ніхто не постраждав. До гасіння пожежі залучили 128 рятувальників та 41 одиницю техніки.

Доповнено. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді із позивним «Мадяр» підтвердив атаку на Туапсе.

«Туапсе по-чорнобаївськи, 4.0. Римейк четвертий: …щотижня ми з друзями їдемо в Туапсе. Вулиця Нафтовиків, наливайка номер 24… (т/с «З легким прильотом!»)

От і тепленька пішла, А5», – іронічно прокоментував Бровді.

Як відомо, це вже четверта атака БпЛА на Туапсе за останні два тижні. Раніше удари по інфраструктурі міста фіксували 16, 20 та 28 квітня. У результаті останньої атаки спалахнула масштабна пожежа на Туапсинському НПЗ, яку загасили лише напередодні.

Також повідомлялось, що після атак та пожеж на НПЗ Туапсе накрив чорний дощ, а рівень забруднення повітря суттєво зріс. Влада Туапсе запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою.