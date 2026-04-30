Підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії маскуються під цивільних

Головне управління розвідки у четвер, 30 квітня повідомило, що російські військові на Оріхівському напрямку в Запорізькій області використовують цивільний одяг для маскування під час пересування.

За даними ГУР, йдеться про підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії. Українські розвідники зафіксували випадки, коли ворожі військові переодягалися у цивільний одяг, щоб приховати своє пересування та зменшити ризик ураження з боку Сил оборони.

У перехоплених розмовах російські військові координували дії своїх підрозділів і давали вказівки щодо прихованого переміщення.

«Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо», – говорить один із військових РФ у перехоплені.

У ГУР зазначають, що такі дії можуть свідчити про навмисне використання цивільного одягу, як елементу бойового маскування.

Експерти з міжнародного гуманітарного права наголошують, що участь у бойових діях у цивільному одязі порушує міжнародні норми ведення війни. Подібна практика ускладнює розмежування між військовими та цивільними й створює додаткову небезпеку для мирного населення в зоні бойових дій.

