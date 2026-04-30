Фільм про Каспера вийде у 1995 році

Сервіс Disney+ працює над новим серіалом про привида Каспера. Проєкт стане сучасною адаптацією класичної історії. Про це повідомляє Deadline.

Disney+ виграв право на екранізацію серіалу після пʼятисторонніх торгів. Проєкт розробляють виконавчі продюсери серіалу Goosebumps Роб Леттерман і Гіларі Вінстон. До створення також долучився Стівен Спілберг, який був виконавчим продюсером фільму «Каспер» (1995). Виробництвом займається студія Universal Studio Group.

Сучасна інтерпретація стилізації матиме «темний відтінок», як і серіал «Венздей». Деталей сюжету наразі не розкривають.

Персонаж Каспер зʼявився у серії анімаційних фільмів студії Famous Studios у 1945–1959 роках. Пізніше Harvey Comics видавала комікси про героя з 1952 року. З того часу Каспер став героєм кількох анімаційних серіалів і повнометражного фільму.