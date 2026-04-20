Перший мультфільм франшизи вийшов у 2002 році

Студія 20th Century Studios назвала дату виходу мультфільму «Льодовиковий період: Точка кипіння», що стане шостою частиною популярної франшизи. Про це повідомляє Deadline.

Перші кадри нового мультфільму показали на CinemaCon у Лас-Вегасі. Актриса Квін Латіфа, яка озвучує мамонта Еллі, розповіла, що в продовженні мультфільму на головних героїв чекає подорож у загублений світ. У новому мультфільмі знову з’являться головні герої попередніх частин франшизи: мамонти Менні та Еллі, лінивець Сід, шаблезубий тигр Дієго, а також білка Скрат.

«Льодовиковий період: Точка кипіння» стане першим мультфільмом франшизи, який не буде виробляти студія Blue Sky Studios, що закрилася у квітні 2021 року. Продюсерами стрічки стали Лорі Форте та Патрік Уорлок, а прем’єра запланована на лютий 2027 року.

Нагадаємо, що прем’єра першої частини франшизи «Льодовиковий період» відбулася у 2002 році. Події відбуваються під час льодовикового періоду 20 тисяч років тому. Щоб уникнути холоду більшість тварин мігрують на південь. Проте самотній мамут Манфред та мегалонікс Сід, прямуючи в протилежному напрямку, натрапляють на людське дитинча. На шляху вони потрапляють у безліч небезпечних та веселих пригод.