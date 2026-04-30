Фільм «Майкл» став касовим хітом, зібравши 217 млн доларів

Студія Lionsgate працює над продовженням байопіка про Майкла Джексона. Зйомки сиквелу можуть розпочатися вже цього року або наступного року. Про це пише Euronews.

Керівник студії Адам Фогельсон у подкасті The Town With Matt Belloni розповів, що для другої частини байопіка вже є достатньо матеріалу: життя і творчість Джексона після подій першого фільму можуть стати основою окремої історії. Серед можливих подій, які можуть показати у сиквелі, Фогельсон назвав виступ Джексона на Супербоулі 1993 року.

Перший фільм охоплює період від дитинства артиста до піку популярності наприкінці 1980-х. Фільм «Майкл» став касовим хітом, зібравши 217 млн доларів у світовому прокаті на старті, перевершивши показники музичного байопіку «Богемна рапсодія».

Залишається питанням, чи порушуватиме фільм тему звинувачень у сексуальному насильстві проти Джексона. Під час виробництва першої частини ці епізоди довелося прибрати через юридичні обмеження. У фінальній версії історію завершили раніше, зосередившись на відносинах співака з батьком.