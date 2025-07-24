Сквер розташований поруч на вул. Панаса Мирного, поруч із вул. Павла Думанського

Сквер на вул. Панаса Мирного у Львові назвали на честь 19-річного Героя України Павла Думанського, який загинув у російсько-українській війні в листопаді 2022 року. Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 24 липня.

Йдеться про сквер на вул. Панаса Мирного, поруч із вулицею, названою на честь Павла Думанського. Її відкрили у березні 2025 року.

Павло Думанський народився у 2003 році у Львові. Навчався у ліцеї №80, закінчив Автомобільно-дорожній фаховий коледж НУ «Львівська політехніка». Він займався у спортивному клубі кіокушинкай карате «Канку», багаторазовий призер змагань.

З початком повномасштабного російського вторгнення був активним учасником будівництва оборонних споруд. У березні 2022 року пішов служити добровольцем до 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув у віці 19 років 20 листопада 2022 року в бою поблизу Ямполівки на Донеччині.

29 вересня 2023 року президент посмертно присвоїв йому звання Героя – наймолодшим у історії України.