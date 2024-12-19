19-річний Павло Думанський загинув у листопаді 2022 року

Вул. Буйка у Львові, яку раніше планували назвати на честь Ігоря Юхновського, перейменували на честь 19-річного Павла Думанського, який загинув у російсько-українській війні в листопаді 2022 року та був посмертно удостоєний звання Героя України. Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 19 грудня.

Павло Думанський народився у 2003 році у Львові. Навчався у ліцеї №80, закінчив Автомобільно-дорожній фаховий коледж НУ «Львівська політехніка». Він займався у спортивному клубі кіокушинкай карате «Канку», багаторазовий призер змагань.

З початком повномасштабного російського вторгнення був активним учасником будівництва оборонних споруд. У березні 2022 року пішов служити добровольцем до 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув у віці 19 років 20 листопада 2022 року в бою поблизу Ямполівки на Донеччині.

29 вересня 2023 року президент посмертно присвоїв йому звання Героя – наймолодшим у історії України.

Під час сесії ЛМР 19 грудня депутати погодили перейменування вул. Буйка в Сихівському районі Львова на честь Павла Думанського. Вулиця пролягає через промислову зону та в останні роки активно забудовується житлом.