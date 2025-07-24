Фруктову тарілку слід обирати так, щоб і задоволення від споживання ягід та фруктів отримати, і не переборщити з цукром

Майже всі фрукти і ягоди мають природній солодкий смак. Його забезпечує присутність в них фруктози – одного з трьох харчових моносахаридів (разом із глюкозою і галактозою). І хоч фруктоза не вважається вільним цукром, бо надходить в організм разом з харчовими волокнами (клітковиною) та іншими важливими поживними речовинами, людям з цукровим діабетом, тим, які мають проблеми з контролем ваги варто помірно споживати фрукти та ягоди, які мають великий вміст фруктози.

Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець назвав фрукти та ягоди, які містять найбільше і найменше фруктози. Це допоможе вам формувати фруктову тарілку так, щоб і користь організму принести, і з цукром не переборщити.

Фрукти та ягоди з найбільшим вмістом фруктози

Манго. Один плід містить аж 46 г цукру – це не найкращий вибір, якщо ви стежите за своєю вагою чи кількістю цукру, який споживаєте. Тож варто за один раз з’їсти лише кілька скибочок.

Виноград. У 200 г є приблизно 23 г цукру, і це також досить високий вміст. «Та є спосіб зберегти задоволення від споживання винограду і обмежити надходження фруктози: виноградинки можна розрізати навпіл і заморозити. А потім потроху споживати як освіжаючий смаколик», – каже гастроентеролог-дієтолог.

Черешні. Одні з найулюбленіших нами ягід також містять достатньо цукру – 25 г фруктози на 200 г ягід.

Груші. В одній середній груші близько 17 г цукру. Якщо ви намагаєтесь скоротити споживання цукрів, не їжте весь фрукт, а покладіть кілька шматочків у знежирений йогурт або в салат.

Кавун. Середня порція цього літнього смаколика (250 гр) містить 17 г цукру. Він наповнений водою та мінералами, які влітку якнайкраще відновлюють запаси рідини та електролітний баланс організму після перебування на сонці. Обмежтеся однією чи двома скибочками.

Інжир. Два середні плоди мають 16 г цукру. Якщо ви контролюєте споживання цукру, візьміть пару шматочків і намастіть їх козячим сиром, щоб додати білка. Або використовуйте інжир в соусі до курки.

Банани. Один середній банан містить 14 г цукру. Щоб з’їсти менше цукру, на сніданок додайте пів банана у пластівці або до кисломолочного сиру.

Фрукти та ягоди з найменшим вмістом цукру

Авокадо. Цілий фрукт містить лише 1,33 г цукру. Його можна додати в салат, намастити на тости або приготувате гуакамоле. Але варто знати: хоч в авокадо мало цукру, та вони достатньо калорійні.

Гуава. В одному плоді – 5 г цукру і близько трьох грамів клітковини. Це більше, ніж ви отримаєте від порції коричневого рису або скибочки цільнозернового хліба. Ще більше клітковини можна отримати, якщо додати гуаву зі шкіркою до улюбленого смузі.

Малина. Містить багато клітковини (8 г на 100 г свіжих ягід) і близько 5 г цукру. Клітковина корисна для травлення та допомагає відчути ситість, споживаючи меншу кількість калорій.

Канталупа (мускатна диня). В одному середньому шматочку є лише 5 г цукру та 23 калорії. Спробуйте її з сиром і невеликою кількістю солі.

Папайя. Половина невеликого плода містить 6 г цукру. До нього можна додати вичавлений лайм і посипати морською сіллю або полити ложкою замороженого йогурту.

Полуниця. У 200 г ягід – лише 7 г цукру. Влітку вони чудово пасують до салатів, додаючи їм яскравого кольору і солодкого смаку.