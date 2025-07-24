Світязькі пончики – вже традиційна випічка для тих, хто відпочиває на Шацьких озерах. Проте якщо ви не плануєте відвідувати озера, ви можете приготувати цю смакоту самостійно. Рецептом ділиться Shuba.

Інгредієнти

тепла вода – 500 мл;

дріжджі пресовані – 50 г;

цукор – 90 г;

сіль – 5 г;

олія – 70 г;

борошно пшеничне – 1 кг;

цукрова пудра – 50 г.

Спосіб приготування