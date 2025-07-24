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Світязькі пончики. Рецепт дня0
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Світязькі пончики – вже традиційна випічка для тих, хто відпочиває на Шацьких озерах. Проте якщо ви не плануєте відвідувати озера, ви можете приготувати цю смакоту самостійно. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти
- тепла вода – 500 мл;
- дріжджі пресовані – 50 г;
- цукор – 90 г;
- сіль – 5 г;
- олія – 70 г;
- борошно пшеничне – 1 кг;
- цукрова пудра – 50 г.
Спосіб приготування
- Змішайте воду, сіль, цукор і додайте пресовані дріжджі. Добре розмішайте їх у воді вінчиком. Влийте олію та просійте в миску борошно. Накрийте миску рушником і залишіть на 1,5 години в теплому місці.
- На посипаній борошном стільниці або дошці розкачайте тісто. Склянкою або формою-кільцем виріжте з нього кружечки. Покладіть у них улюблену начинку. Співвідношення цукру та ягід (фруктів) – 1:4. Начинка займає не більше ніж 1/3 площі тіста (вишні, яблука та інші фрукти), половину (ягоди), 2/3 (джем і згущене молоко), ¾ (мак).
- Після цього пончики потрібно заліпити. Слідкуйте, щоб вони не розліплювалися та не розривалися, щоб начинка не витікала. Накрийте пончики рушником та лишіть на 15 хвилин.
- У глибокій пательні або каструлі розігрійте олію. Коли вона закипить, обережно покладіть у неї пончики. Обсмажуйте на кожному боці до золотавої скоринки. Виймайте пончики за допомогою спеціального ситечка або шумівки та одразу викладайте на серветку чи паперовий рушник.
- Коли серветка вбере зайвий жир, посипте пончики цукровою пудрою.
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