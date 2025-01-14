Класичний віденський штрудель – це традиційний десерт Австрії. Він являє собою тонкий шар тіста, в який загортають ароматну і смачну начинку. УНІАН розповідає, що зазвичай це суміш різних фруктів або ягід із горіхами та спеціями.

Інгредієнти

борошно – 250 г;

яйця – 1 шт.;

вода – 1 склянка;

масло – 50 г;

сіль – дрібка;

яблука – 4-5 шт.;

цукор – 50 г;

родзинки – 50 г;

курага – 50 г;

мелені волоські горіхи – 50 г;

кориця – за смаком.

Спосіб приготування