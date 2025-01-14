Віденський штрудель. Рецепт дня0
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Класичний віденський штрудель – це традиційний десерт Австрії. Він являє собою тонкий шар тіста, в який загортають ароматну і смачну начинку. УНІАН розповідає, що зазвичай це суміш різних фруктів або ягід із горіхами та спеціями.
Інгредієнти
- борошно – 250 г;
- яйця – 1 шт.;
- вода – 1 склянка;
- масло – 50 г;
- сіль – дрібка;
- яблука – 4-5 шт.;
- цукор – 50 г;
- родзинки – 50 г;
- курага – 50 г;
- мелені волоські горіхи – 50 г;
- кориця – за смаком.
Спосіб приготування
Розчиніть сіль у воді. Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та солону воду. Ретельно вимішайте, додайте олію. Після цього тісто має відпочити 30 хвилин.
У цей час поставте духовку розігріватися до 180 градусів. Яблука поріжте дрібним кубиком, а курагу подрібніть на довільні шматочки. Змішайте разом сухофрукти з яблуками, цукром і корицею.
Присипте робочу поверхню борошном і тонко розкачайте тісто. Викладіть на нього начинку й акуратно загорніть штрудель.
Деко вистеліть пергаментом і змастіть маслом. На нього покладіть сформований рулет. Випікайте десерт 30-40 хвилин до золотистого кольору.