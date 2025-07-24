Йдеться про неназвані вулиці і провулки в садових кооперативах

Низці вулиць і провулків у садових кооперативах на території Львівської міської громади присвоїли назви. Відповідну ухвалу підтримали депутати ЛМР на засіданні в четвер, 24 липня.

Йдеться про вулиці й провулки, які взагалі не мали назви, або були лише пронумеровані. Зокрема, нові назви отримали:

вул. Проектна 3 – 1-й Клепарівський провулок;

вул. Проектна 4 – 2-й Клепарівський провулок;

вул. Проектна 5 – 3-й Клепарівський провулок;

вул. Проектна 6 – 4-й Клепарівський провулок;.

вул. Проектна 7 – 5-й Клепарівський провулок;

вул. Проектна 8 – 6-й Клепарівський провулок;

вулиця, що розташована від вул. Брюховицької паралельно до вул. Винниця – Вулиця Манежна;

вулиця, що розташована від вул. Винниця паралельно до вул. Брюховицької – Вулиця Торійська;

вул. Проєктована 20 – вул. Великоголосківська;

вул. Проектована 18 і 19 – вул. Долина;

вулиця, що розташована від від вул. Проектованої 28 до вул. Під Голоском – вул. Стосика;

вул. Проектована 1 – вул. Блаженного Миколая Чарнецького;

вул. Проектована 2 – вул. Блаженного Олексія Зарицького.

Впродовж місяця Шевченківська районна адміністрація має виготовити і встановити нові інформаційні таблички із назвами вулиць. Схему розташування названих вулиць і провулків можна переглянути за посиланням.