Судно-земснаряд підірвалося під час виконання планових робіт

В Одеській області у середу, 23 липня, судно-земснаряд підірвалося під час виконання планових робіт у гирлі Бистрому. Про це у четвер, 24 липня, повідомила Адміністрація морських портів України.

Внаслідок підриву судна 23 липня у гирлі Бистрому на Одещині загинули троє з 11 членів екіпажу.

«Учора, 23 липня, пізно ввечері сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії “Дельта-лоцман” державного підприємства “Адміністрація морських портів України”. Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні. На місці події працюють відповідні служби.

Морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден.

Нагадаємо, 26 травня біля берегів Індії через повінь затонув контейнеровоз під прапором Ліберії. Серед 24 членів екіпажу були українці.