Судно затонуло поблизу узбережжя штату Керала

Біля берегів Індії через повінь затонув контейнеровоз під прапором Ліберії. Серед 24 членів екіпажу є українці. Про це у понеділок, 26 травня, повідомило індійське видання India Shipping News.

Ватажне судно під прапором Ліберії перевозило 640 контейнерів, з яких 13 містили небезпечні вантажі. Контейнеровоз почав тонути ввечері 24 травня, а вже 25 травня судно перекинулось у воді.

Військово-морські сили Індії та рятувальники відреагували на сигнал допомоги та розпочали операцію з порятунку екіпажу. Відомо, що 21 члена екіпажу врятували одразу, ще 3 – після того, як судно почало перекидатися.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України розповіли «Суспільному», що судно затонуло поблизу узбережжя штату Керала. Серед членів екіпажу були також громадяни України, їх врятували і наразі моряки перебувають у безпеці.

«Українські дипломати направили запити до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації. Справа перебуває на контролі дипустанови», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у міжнародних водах між іспанським Агіласом та алжирським Ораном на суховантажі Ursa Major стався вибух у машинному відділені. Судно затонуло, 14 моряків вдалося врятувати.